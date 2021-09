Neue Infineon-Fabrik Auch der Chipmangel rechtfertigt keinen Subventionswettlauf

Das späte Handeln der Politik wird nun auch nicht wettgemacht, wenn sich Berlin und Brüssel in Aktionismus überbieten. Denn mit der Errichtung von Chipfabriken ist es längst nicht getan, um Chips herzustellen. Hinzu kommt das Design der Halbleiter. Zudem stellt jede Fabrik ganz unterschiedliche Größen an Halbleitern her. Die Industrie benötigt aber die für das jeweilige Produkt je passende Größe. Auch mit noch so vielen Milliarden Euro an Förderungen wird Europa all diese Chipkompetenz nicht aufbauen können. Europas Chipindustrie wird nicht autonom werden. Auch nicht, wenn Politiker mit Pressefotos von nagelneuen Halbleiter-Fabriken derzeit gut punkten können. An der Stärkung der Lieferketten wird kein Weg vorbeiführen.



Mehr zum Thema: Der Halbleiterkonzern Infineon profitiert vom Chipmangel und erhöht die Preise. Das war schon einmal so – ehe der Absturz folgte.