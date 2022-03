Neue Investoren: Wasserstoff-Tanknetz H2 Mobility soll mit 110 Millionen Euro ausgebaut werden

Der Fonds hat eine Milliarde Euro eingesammelt und strebt ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro an. Mit dem Geld sollen in Amerika, Asien und Europa Produktion und Verteilung sauberen Wasserstoffs aus erneuerbaren Energien finanziert werden. Der Fonds wolle als Katalysator einer Wasserstoffwirtschaft in großem Maßstab fungieren, „um einen echten Wandel für unseren Planeten zu erreichen“, sagte Hy24-Fondsmanager Pierre-Etienne Franc.