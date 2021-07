Neue Konzernstrategie: Wie immun ist Siemens gegen Google & Co.?

Zugute kommt Siemens, dass der Konzern auch in Bereichen tätig ist, in denen Google & Co keine Kompetenz haben, etwa Züge bauen oder Infrastruktur automatisieren. Bei der Automatisierung von Fabriken ist der Kampf zwischen Siemens und Microsoft hingegen bereits in vollem Gang. Während Siemens mit seinem Fabrik-Betriebssystem Mindsphere etwa 122 Werke von Volkswagen untereinander vernetzen will, setzt der Autobauer BMW auf Software von Microsoft. Im Bereich Cloud-Dienste sind die US-Riesen mit ihren Entwicklungen ohnehin enteilt und für Siemens nicht mehr einholbar.