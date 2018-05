Neue Kredite: US-Waffenhersteller Remington verlässt die Insolvenz

ChicagoDer US-Waffenhersteller Remington hat die Insolvenz verlassen. Der Chef der ältesten Waffenschmiede des Landes, Anthony Acitelli, gab am Donnerstag den Abschluss einer Vereinbarung zum Abbau der Schulden bekannt. Mehr als 775 Millionen Dollar wurden dabei in Aktien umgewandelt, zudem erhält das Unternehmen von sieben Banken neue Kredite in Höhe von insgesamt 193 Millionen Dollar.