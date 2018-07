Neue Plattform: Konkurrenz für Didi – Chinesische Autobauer gründen Fahrdienstvermittler

Bei der Autoproduktion kooperieren alle drei Hersteller schon seit Jahren mit ausländischen Autobauern. So betreibt Changan mit Ford ein Joint Venture in Chongqing. Dongfeng mit Sitz in Wuhan in Zentralchina kooperiert mit Peugeot-Citroën, während FAW (First Automotive Works) in Changchun in Nordostchina mit Volkswagen ein Gemeinschaftsunternehmen betreibt.