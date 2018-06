Neben den fünf Industrie-Divisionen stehen die Finanzsparte SFS, Siemens Gamesa, das Eisenbahngeschäft, das mit der französischen Alstom fusioniert werden soll, und die kürzlich an die Börse gebrachte Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers. Kaeser sieht Siemens als "Flottenverbund" künftig weitgehend selbstständiger Unternehmen, die flexibler und schneller handeln können als der "große Tanker" Siemens. Auf einer Investorenkonferenz in New York sagte Kaeser laut "Manager Magazin", Siemens Gamesa und die künftige Siemens Alstom könnten in fünf Jahren "so gut sein, dass sie alleine überleben".