Neue Vorwürfe gegen Bayer Monsanto ließ offenbar Bundestagsabgeordnete ausspionieren

Der von Bayer übernommene Monsanto-Konzern hat offenbar auch über Bundestagsabgeordnete systematisch Informationen sammeln lassen. Das erklärte der SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach gegenüber der Wirtschaftswoche. „Ich habe vor einigen Tagen Hinweise erhalten, dass Monsanto auch über mich Dossiers in Auftrag gegeben hat“, so Lauterbach. Er habe daher Bayer am Dienstag schriftlich aufgefordert „schnellstmöglich Klarheit zu schaffen“. Das habe Bayer sofort zugesagt. Der Wahlkreis von Lauterbach in Köln-Mülheim liegt in unmittelbarer Nachbarschaft der Bayer-Konzernzentrale. Der Gesundheitspolitiker hatte sich vielfach kritisch über Monsanto geäußert.