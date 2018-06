Neue Zugflotte: Siemens soll Londoner U-Bahn erneuern

Siemens baut seine U-Bahnen gewöhnlich in Wien. Mit dem Auftrag für die Londoner U-Bahn könnte Siemens aber eine neue Fabrik in East Yorkshire bauen, mit 700 Mitarbeitern vor Ort und 1700 weiteren bei Zulieferern in ganz England, teilten die Londoner Verkehrsbetriebe mit. Insgesamt entstünden sogar „tausende Jobs“ im Vereinigten Königreich. Die Picadilly-Linie befördert täglich mehr als 700.000 Fahrgäste. Die Verkehrsbetriebe planen, auch die U-Bahn-Linien Bakerloo, Central und Waterloo & City mit neuen Zügen auszurüsten.