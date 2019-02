 Neuer Deal mit Emirates: Warum das A380-Ende eine gute Seite hat

„Die heutige Ankündigung ist schmerzlich für uns“, sagt Enders. Am Ende blieb ihm wohl kaum eine andere Wahl. Die größte Kundin des A380, die arabische Fluggesellschaft Emirates, habe ihre Bestellung um 39 Maschinen reduziert – von 162 auf 123. Auch bei anderen Airlines sei der Auftragsbestand mangelhaft. „Eine der letzten verbliebenen Orders von der Leasingfirma Amadeo wird noch in diesem Monat ebenfalls gekündigt“, so ein Insider. Daher gebe es nun keine Grundlage mehr für eine Fortsetzung der Produktion.