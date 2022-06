Neuer Job für Till Reuter Ex-Kuka-Chef wechselt zu Neura Robotics

Reuter ist Betriebswirt und Jurist, arbeitete zunächst für die Investmentbanken Morgan Stanley sowie für die Deutsche Bank und Lehman Brothers. 2009 wechselte er zum damals sanierungsbedürftigen Roboterhersteller Kuka in Augsburg – und verwandelte das Unternehmen in der Folge in ein industrielles Vorzeigeunternehmen. Zwei Jahre, nachdem der chinesische Haushaltswarenkonzern Midea 2016 für mehr als drei Milliarden Euro die Mehrheit an Kuka übernahm, verließ Reuter den Roboterspezialisten. Von September 2019 bis Ende 2021 leitete er den Aufsichtsrat der Unternehmensgruppe Theo Müller.