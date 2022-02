Neuer Name Aus Faurecia und Hella wird Forvia

Die IG Metall Hamm-Lippstadt hat keine Hinweise, dass nach der Übernahme große Umstrukturierungen bei Hella geplant sind. „Die Mitbestimmungsstrukturen sollen erhalten bleiben“, betonte die Erste Bevollmächtigte Britta Peter. Das Umsatzziel von über 33 Milliarden Euro nannte sie „ambitioniert“. Die Gewerkschaft plant für Donnerstag eine Online-Informationsveranstaltung „Unsere Erfahrungen mit Faurecia“. Am Hauptsitz in Lippstadt (Kreis Soest) sind laut IG Metall rund 5600 Menschen beschäftigt, in Hamm weitere 1000.



