Neuer Partner Sono-Solarauto wird in Finnland gebaut

Das Münchner Start-up-Unternehmen Sono Motors will sein Solar-Elektroauto Sion jetzt von dem Auftragsfertiger Valmet in Finnland bauen lassen. Der Produktionsstart sei für das zweite Halbjahr 2023 geplant, Ziel seien 43 000 Fahrzeuge pro Jahr, teilte Sono Motors am Dienstag mit.