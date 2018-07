Neuer Thyssenkrupp-Chef Kerkhoff „Kurzfristige Renditemaximierung ist nicht unser Ziel“

Das Geschäft mit Autoteilen will der 50-jährige Finanzexperte ebenso voranbringen wie den Werkstoffhandel, an dem bereits der Konkurrent Klöckner Interesse angemeldet hatte. „Wir werden weiter konsequent an der Ergebnisverbesserung arbeiten und unsere digitalen Kanäle und den Serviceanteil ausbauen, um auch hier unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen“, so Kerkhoff. Sorgenkind bleibe der Anlagenbau. Die Anzahl der Großaufträge sei zurückgegangen. „Daher müssen wir uns in Zukunft eher auf kleinere und mittelgroße Aufträge und auf das margenstarke Service-Geschäft ausrichten.“ Dazu werde die Organisation und Arbeitsweise angepasst und der Umbau konsequent fortgesetzt.