Neuer Thyssenkrupp-Chef López Willkommen im Stahlgewitter!

So könnte es López helfen, wenn es ihm gelänge, schnell greifbare Erfolge vorzuweisen. Der Börsengang des Elektrolyseur-Herstellers Nucera etwa stehe bevor, hieß es vor Kurzem, auch beim Verkauf der Schiffbausparte Thyssenkrupp Marine Systems mache man deutliche Fortschritte.

Merz, das ist López' Memento Mori, ist daran gescheitert, dass sie keinen Teil ihrer großen Strategie umsetzen konnte. López muss das im Turboverfahren ändern. Hat er Glück, besucht Robert Habeck bald auch ihn. In Salzgitter jedenfalls sagte Habeck mit Blick auf den Förderbescheid für Thyssenkrupp: "Es liegt nicht am Willen der Bundesregierung oder am Geld. Wir haben mit Thyssenkrupp sehr intensiv gearbeitet. Wir haben das Geld reserviert, alles steht bereit." Geklärt werden müsse die Notifizierung durch die Europäischen Union. Aber Habeck sagte auch: "Ich bin eigentlich ganz positiv, dass wir mit einem nachgeschärften Konzept bald die Freigabe der Europäischen Kommission bekommen. Ich kann nicht versprechen, dass die zu dem gewünschten Datum da ist. Aber wir arbeiten darauf hin. Wir wissen, dass dort Aufsichtsräte tagen." Er könne für die Bundesregierung und "für mich persönlich" sagen: Es liegt nicht am Unwillen, es liegt nicht am Geld. "Insofern hoffe ich, dass wir das alles jetzt ähnlich erfolgreich auf das Gleis setzen können, wie es hier bei Salzgitter funktioniert hat." Es sind Worte, über die sich auch López in Essen freuen dürfte.