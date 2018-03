Neuer Zugriese: Siemens und Alstom besiegeln Fusionspläne für Bahnsparte

Zum anderen wird der neue Zugkonzern, an dem Siemens knapp die Mehrheit halten wird, das dritte Schiff im Flottenverbund von Siemens-Chef Joe Kaeser: Dieser hatte bereits die Windkraft mit dem Konkurrenten Gamesa fusioniert und so an die Börse gebracht. Vor einer Woche folgte der Börsengang der verselbstständigten Medizintechniksparte Healthineers.