Neues Medikament von Stada Grippostad Complex soll Aspirin Complex Konkurrenz machen

Bei den rezeptfreien Medikamenten strebt der Stada-Chef offensichtlich ein Wachstum von über fünf Prozent an: „Dort legt der Weltmarkt jährlich um etwa fünf Prozent zu. Hier müssen wir also noch einen Zahn zulegen, um auf der Überholspur zu bleiben.“ Aufgrund der Umsatzzuwächse plane Stada, die weltweite Zahl der Mitarbeiter zu erhöhen, so Goldschmidt gegenüber dem Magazin.