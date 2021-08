Neuzulassungen: Erholung am Automarkt in Deutschland geht jäh zu Ende

In den Monaten März bis Juni waren die Neuzulassungen gegenüber dem schwachen Vorjahr stark gestiegen, weil während des ersten Lockdowns die Autoproduktion und der Handel stillstanden und das Geschäft danach langsam wieder in Gang kam. Inzwischen können die Autobauer wegen des Halbleitermangels nicht so viele Autos bauen, wie sie verkaufen könnten.