Neuzulassungen: Europäischer Automarkt im Januar deutlich gewachsen

Dem Verband zufolge entwickelten sich zum Start ins neue Jahr fast alle wichtigen Automärkte in der Europäischen Union positiv. Lediglich in Großbritannien sanken die Neuzulassungen um 6,3 Prozent - der zehnte Rückgang in Folge. Besonders starke Zuwächse erzielten Deutschland mit einem Anstieg von 11,6 Prozent und Spanien mit 20,3 Prozent. Ein weniger starkes Plus gab es in Italien (3,4 Prozent) und in Frankreich (2,5 Prozent).