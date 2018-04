Neuzulassungen: Europas Automarkt so schwach wie seit fünf Jahren nicht mehr

In der Europäischen Union sind im März weniger Autos verkauft worden. Der Absatz sei im vergangenen Monat um 5,3 Prozent auf knapp 1,8 Millionen Fahrzeuge geschrumpft, teilte der Herstellerverband ACEA am Mittwoch in Brüssel mit. Das sei der erste Rückgang in einem März seit 2014.