Niedersachsen: Unfall auf VW-Strecke – Testfahrer ums Leben gekommen

Ehra-Lessien/WolfsburgEin Testfahrer ist auf der Volkswagen-Teststrecke in Ehra-Lessien in Niedersachsen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Infolge des Unfalls am späten Mittwochvormittag sei einer von zwei beteiligten VW-Mitarbeitern gestorben, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag.