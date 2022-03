Nissan Bewährungsstrafe in Japan für rechte Hand von Ex-Autoboss Ghosn

Am 19. November 2018 waren er und sein früherer Chef Ghosn in Tokio festgenommen worden. Während Kelly in Japan blieb, floh Ghosn unter abenteuerlichen Umständen in einem Privatjet nach Beirut. Er war in einer Kiste für Musikinstrumente versteckt gewesen. Zwei an Japan ausgelieferte Amerikaner, die ihm zu seiner spektakulären Flucht verholfen hatten, waren vergangenes Jahr von einem Gericht in Japan zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Der frühere Elite-Soldat Michael Taylor muss zwei Jahre einsitzen, sein Sohn Peter ein Jahr und acht Monate. Die beiden hatten sich vor Gericht schuldig bekannt.