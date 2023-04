Norbert Winkeljohann Bayer-Aufsichtsratschef bekommt Unterstützung aus Singapur

Bei der Hauptversammlung am 28. April geht es um die Zukunft von Bayer-Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann. Dessen Wiederwahl war zuletzt umstritten. Nun hat sich offensichtlich Temasek positioniert. Wie aus Finanzkreisen verlautet, stimmt der Bayer-Großaktionär für die Wiederwahl von Winkeljohann. Der Staatsfonds von Singapur, der 3,5 Prozent der Bayer-Anteile hält und damit zu den größten Aktionären zählt, habe seine Stimme bereits abgegeben. Durch sein Votum wolle Temasek in Zeiten des Umbruchs Stabilität und Kontinuität ermöglichen, heißt es. Der designierte Bayer-CEO Bill Anderson, der die Führung am 1. Juni übernimmt und bereits dem Bayer-Vorstand angehört, soll so in Ruhe seine Strategie entwickeln können, verlautet aus den Finanzkreisen.