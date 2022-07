Nord Stream 1 Was kommt nach der Woche Null?

Darüber hinaus würde es dann darum gehen, schon geplante Maßnahmen möglichst fix und wirksam umzusetzen. Einerseits müsste versucht werden, das Angebot an Gas tatsächlich zu erhöhen, um andererseits gleichzeitig die Nachfrage zu drosseln, also möglichst viel zu sparen. Der entscheidende Maßstab für den Winter sind dabei die Füllstände der deutschen Erdgasspeicher. Das neue Speichergesetz sieht vor, dass die Speicher Anfang November zu 80 Prozent, Anfang Dezember zu 90 Prozent gefüllt sein sollen. Derzeit liegt der durchschnittliche Füllstand bei 62 Prozent. Der Marktverantwortliche für den Gasmarkt in Deutschland, die Firma Trading Hub Europe (THE), hat bereits 15 Milliarden Euro bewilligt bekommen, um Gas für die Speicher einzukaufen. Aber so viel Gas muss erst einmal verfügbar sein, das Geld droht angesichts der gestiegenen Preise mittlerweile längst nicht mehr zu reichen – und Uniper hat in Aussicht gestellt, dass das Unternehmen schon in den nächsten Tagen gezwungen sein könnte, Gas aus seinen Speichern zu entnehmen.