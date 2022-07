Nord Stream 1 Was kommt nach der Woche Null?

Aber genau genommen ist das alles nur ein brutales Vorspiel für das, was geschieht, wenn das Gas nach dieser Wartung, also ab dem 22. Juli, nicht wieder strömt. Dann nämlich wird das Gas in Deutschland möglicherweise schon in den ersten Wintermonaten so knapp sein, dass nicht mehr genug für alle da sein wird, dass eine „Mangellage“ entsteht. Die Bundesregierung muss dann in die Notfallstufe, die höchste Stufe des Notfallplans Gas. Derzeit befinden wir uns in der Alarmstufe, der zweiten von dreien. In dieser Situation wird die Bundesnetzagentur zum Bundeslastverteiler, sie muss vor allem entscheiden, welche Unternehmen wie viel Gas erhalten, private Haushalte sind geschützt. Aber schon im Sommer, noch bevor die Notfallstufe ausgerufen wird, dürften erheblich Verwerfungen entstehen. Denn binnen kürzester Zeit, so steht zu vermuten, würden die Gaspreise so sehr in die Höhe schießen, dass die Importeure nicht mehr trudeln, sondern stürzen – wenn der Staat nicht stützt, dass sich für viele Unternehmen die Produktion schlicht nicht mehr lohnt.