Nordamerika-Geschäft Lanxess setzt trotz Handelskonflikts weiter auf die USA

Der Spezialchemie-Konzern Lanxess setzt trotz des Handelsstreits weiter auf den Standort USA. Das im MDax notierte Unternehmen will dort in den kommenden vier Jahren gut 500 Millionen Euro in Modernisierung und Ausbau von Werken investieren, sagte Vorstandschef Matthias Zachert dem „Handelsblatt“. An den USA schätzt der Manager die industriefreundliche Politik: „Die Energiekosten sind nur ein Drittel von dem, was wir in Deutschland zahlen. Die Wirtschaft wächst, die Steuerreform hilft noch dazu.“