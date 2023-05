Nordamerika und Deutschland Batteriehersteller Northvolt könnte zwei Standorte gleichzeitig bauen

Ein Sprecher des Batterieherstellers Northvolt bestätigte am Freitag einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach ein paralleler Bau von zwei Standorten möglich sei. Es sei aber noch nichts entschieden. Zuvor waren Zweifel aufgekommen, ob Northvolt zugunsten eines Standorts in Nordamerika den bereits geplanten Bau in Heide aufschieben könnte.