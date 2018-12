Nordzucker Zuckerproduzent will Stellen streichen

Europas zweitgrößter Zuckerhersteller Nordzucker will auch mit einem Stellenabbau aus den roten Zahlen kommen. Wegen des Preisverfalls werde das Jahr mit einem Verlust von voraussichtlich bis zu 40 Millionen Euro enden, bestätigte ein Firmensprecher am Dienstag. Zuvor hatte die Uelzener „Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet. Das Unternehmen hat rund 3200 Mitarbeiter an 18 Standorten in Europa. Wie viele Stellen gestrichen werden sollen, sei noch offen.