Novartis Die Zwei-Millionen-Euro-Spritze wird günstiger

Kaum ein anderes Medikament war vor seiner Einführung so umkämpft. Verzweifelte Eltern starteten Ende 2019 Spendenaktionen und bemühten Anwälte, um für ihre kleinen Kinder dieses Medikament des Schweizer Herstellers Novartis zu erhalten. Zolgensma, so der Name der Spritze, wirkt gegen einen seltenen genetischen Defekt bei Kindern, die spinale Muskelatrophie (SMA). Bei den kleinen Patientinnen und Patienten sterben Nervenzellen ab, die ansonsten Befehle des Gehirns an die Muskelzellen weitergeben. Lähmungserscheinungen oder sogar Tod sind die Folgen, wenn die Krankheit unbehandelt bleibt. Doch solange das Medikament in Deutschland noch nicht zugelassen war, weigerten sich viele Kassen, zu zahlen. Das Problem ist der Preis: Knapp zwei Millionen Euro verlangt Novartis. Für eine einzige Spritze. 2020 nahm Novartis insgesamt 920 Millionen Dollar durch das Mittel ein, 2021 waren es bereits 1,4 Milliarden Dollar – ein Plus von über vierzig Prozent.