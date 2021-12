Novavax-Chef Stanley Erck Auf diesen Mann hoffen viele Impfgegner

Doch diese Probleme sollen nun der Vergangenheit angehören. Mittlerweile ist Novavax eine Zusammenarbeit mit dem Serum Institute of India eingegangen, dem weltgrößten Hersteller von Impfstoffen. In Gaithersburg sind die Erwartungen deshalb schon wieder hoch. Man sei in einer hervorragenden Position, um 2022 mehr als zwei Milliarden Impfdosen herzustellen, so Silvia Taylor, Vice President Of Global Corporate Affairs And Investor Relations zum Radiosender NPR. Jüngst teilte das Unternehmen zudem mit, es bereits eine speziell auf die Omikron-Variante des Coronavirus abgestimmte Version seines Impfstoffs vor. Die Produktion könnte bereits im Januar beginnen.



Ob das Vakzin bis dahin jedoch überhaupt in den USA oder Europa zugelassen ist, ist eine andere Frage.



