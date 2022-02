Novavax-Impfstoff Das lange Warten auf die Spritze für Impfskeptiker

Insgesamt kann Novavax dafür sorgen, dass die derzeit arg schwächelnde Impfkampagne in Deutschland einen Schub bekommt – wenn auch nur einen überschaubaren. So geht Pharma-Experte Markus Manns, Fondsmanager bei Union Investment, davon aus, dass der Einsatz von Nuvaxovid die Impfquote in Deutschland „um zwei bis drei Prozentpunkte steigern“ könnte. Manns ist zudem promovierter Mediziner. Den Unterschied zwischen Nuvaxovid und den mRNA-Impfstoffen erklärt er so: „Bei den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna wird eine Bauanleitung gespritzt, damit der Körper das Spike-Protein, an das die Antikörper andocken, selbst bildet. Beim Impfstoff von Novavax wird gleich das gesamte Spike-Protein gespritzt. Was bei Biontech und Moderna der Körper erledigt, übernimmt bei Novavax der Bioreaktor im Labor.“