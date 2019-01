 Novem: Eigentümerfamilie von C&A prüft Verkauf von Autozulieferer

Novem aus Vorbach bei Bayreuth könnte bei einem Verkauf mit 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro bewertet werden. Bregal habe sich in den vergangenen Wochen mit Investmentbanken getroffen, um Optionen prüfen. In den kommenden Wochen könnte Bregal einen Berater engagieren und dann einen Verkaufsprozess im zweiten Halbjahr eingeleitet werden. Die Milliardärsfamilie könne sich aber auch entscheiden, an Novem festzuhalten. „Sie prüfen Optionen, dass heißt aber nicht, dass sie wirklich verkaufen“, sagte einer der Insider.