NRA: US-Firmen kappen Verbindung zur US-Waffenlobby

Inzwischen ist es zunehmend möglich, dass der US-Kongress trotz seiner republikanischen Mehrheit zumindest kleinere Änderungen beschließen wird. Floridas Gouverneur Scott will aber bereits jetzt handeln und am Montag im staatlichen Kongress einen Gesetzentwurf einbringen, der unter anderem das Alter für Gewehrkäufe in seinem Staat auf 21 heraufsetzt. Auch will er eine Reihe von strikteren Regeln, die es verhindern sollen, dass psychische Kranke in den Besitz einer Schusswaffe kommen.