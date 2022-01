Nucera: Thyssen-Krupp: Entscheidung über Wasserstoff-Börsengang bis Sommer möglich

Thyssen-Krupp könnte nach den Worten von Vorstandschefin Martina Merz in den kommenden Monaten einen Börsengang der Wasserstofftochter Nucera auf den Weg bringen. „Unsere Vorzugslösung ist, einen Teil des Geschäfts an die Börse zu bringen, gleichzeitig aber Mehrheitseigner zu bleiben, um so von den Wachstumsaussichten des Geschäfts zu profitieren“, sagte Merz in einem am Montag veröffentlichten Redetext zur virtuellen Hauptversammlung am Freitag.