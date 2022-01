Nucera: Thyssen-Krupp erwartet bei Wasserstoff-Börsengang bis zu 600 Millionen Euro Einnahmen

Thyssen-Krupp stellt das Unternehmen am Donnerstag auf einem Kapitalmarkttag Investoren vor. Es soll künftig unter dem Namen Thyssen-Krupp Nucera firmieren. Der Name setzt sich aus „new“, „UCE“ und „era“ zusammen. Dies symbolisiere den Aufbruch in eine neue Ära der Innovation, Transformation und grünen Energie, erklärt der Ruhrkonzern.