Nutzfahrzeuge: Rivian sagt Kooperation mit Mercedes ab

Zusammen wollten die Partner in Osteuropa ein gemeinsames Montagewerk aufbauen und sich die Kosten zu teilen. Mercedes verkündete am Montag, entsprechende Pläne nun alleine umzusetzen. Die Van-Sparte von Mercedes-Benz will ihr erstes reines Elektro-Transporterwerk in Polen am bestehenden Mercedes-Standort Jawor ansiedeln.