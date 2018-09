Nutzfahrzeuge: VW-Kooperation mit Ford nur unter Bedingungen

„Wenn es uns hilft bei den Entwicklungskosten und Synergien bei der Zusammenarbeit bedeutet, dann sehen wir das positiv“, meinte Osterloh zu der Kooperation. „Aber die Auslastung muss natürlich da sein in Hannover, sonst können wir dem im Aufsichtsrat nicht zustimmen. Da herrschte übrigens von Anfang an Einigkeit zwischen uns und dem Betriebsrat in Hannover mit seiner Vorsitzenden Bertina Murkovic.“