Nutzfahrzeughersteller: Daimler Truck holt neue Finanzchefin von Siemens

Ihr Vorgänger Goetz war im August bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen. Er war an einem allergischen Schock auf einen Wespenstich gestorben, wie Kaeser bekannt gemacht hatte. Seitdem leitete Vorstandschef Martin Daum das Finanzressort kommissarisch. Scherer könne mit ihrer breiten Finanzerfahrung in einem global tätigen Unternehmen in einer ähnlichen Branche wichtige Impulse setzen, erklärte Daum. Davon werde Daimler Truck auf dem Weg zu Elektromobilität und Digitalisierung profitieren.