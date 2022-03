Nutzfahrzeughersteller: Traton-Auftragsbuch voll wie nie – Steigender Absatz erwartet

Der Nutzfahrzeughersteller Traton blickt angesichts voller Auftragsbücher zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr. Auch eine bessere Versorgung mit Halbleitern in der zweiten Jahreshälfte stimme optimistisch, sagte Finanzchefin Annette Danielski am Dienstag. Absatz und Umsatz dürften zulegen, mit einer operativen Rendite von fünf bis sieben Prozent sei zu rechnen. Die Prognose sei allerdings abhängig vom weiteren Verlauf des Kriegs in der Ukraine und insbesondere den Auswirkungen auf die weltweiten Lieferketten.