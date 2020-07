Ocean GmbH Lufthansa gründet neuen Flugbetrieb für Ferienflüge

Urlaubsflüge werden wegen der Corona-Krise für die Airline-Gruppe als Geschäftsfeld noch wichtiger, weil der Geschäftsreiseverkehr sich nach Einschätzung von Experten noch lange nicht vom Corona-Schock erholen wird. Viele Unternehmen haben während der Pandemie aufgrund der Reisebeschränkungen in vielen Ländern auf Videokonferenzen gesetzt. Sie können damit Reisekosten einsparen, was mithilft, durch die Wirtschaftskrise zu kommen.



Mehr zum Thema

Angriff der Billigflieger: Kann sich die Lufthansa in der Flug-Welt nach Corona behaupten?