Ökologische Plastikflasche? Der Streit um die Einwegflasche ist entbrannt – und Günther Jauch mittendrin

Was Jauch nicht thematisiert: Es gibt noch einen anderen Grund, warum die Industrie so um die Einwegflaschen kämpft. Die Plastikflaschen aus dem Kunststoff PET sind außerdem ein begehrter Rohstoff für die Recyclingindustrie. 97 Prozent der Flaschen in Deutschland werden über die Pfandautomaten auch wieder eingesammelt, das Material ist damit wesentlich sortenreiner und sauberer als den Mischmasch an Plastikverpackungen aus dem gelben Sack. Weil die Kunststoffe aus dem gelben Sack außerdem mit Schadstoffen in Kontakt kommen könnten, dürfen sie auch nach dem Recycling nicht mit der Haut oder gar Nahrungsmitteln in Kontakt kommen – die PET-Flaschen sehr wohl. Die Falschen sind transparent, lassen sich deshalb anders als etwa schwarze PET-Schalen wieder in jede beliebige Form und Farbe umwandeln. Selbst Polyestergarne für die Modeindustrie lassen sich aus den PET-Flaschen spinnen.