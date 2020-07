Ölleck: Mercedes ruft offenbar mehr als 600.000 Fahrzeuge in China zurück

Der Autokonzern Mercedes-Benz ruft einem staatlichen Medienbericht zufolge mehr als 660.000 Fahrzeuge in China wegen eines möglichen Öllecks zurück. Die am Sonntag von der Nachrichtenagentur Xinhua gemeldete Rückrufaktion enthält mehrere Modelle, die zwischen Februar 2013 und Juni 2017 hergestellt wurden, unter anderem der C-Klasse, E-Klasse, V-Klasse, GLK-Klasse, CLS-Klasse, SLC-Klasse, GLC SUV-Modelle und VS20-VITO-Modelle. Die Aktion soll am 18. Dezember beginnen.