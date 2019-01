 Österreichischer Konzern: Stahlfirma Voestalpine kappt Prognose erneut

Zur Begründung nannte der Konzern, der unter anderem Bleche und Karosserieteile produziert, einerseits hohe Anlaufkosten nach der Ausweitung des US-Automotive-Werks in Cartersville. Dazu komme eine Rückstellung in Zusammenhang mit Kartellermittlungen in Deutschland. Die Behörden untersuchen seit 2017, ob es kartellrechtswidrige Absprachen in Bereich Grobblech gibt.