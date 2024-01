Offshore-Helikopter Im Auge des perfekten Sturms

In Deutschland werde es zwar erst ab 2026 erneutes Wachstum geben, sofern die Regierung die Rahmenbedingung nicht ändere. Aber in den USA, in Taiwan, in England „sehen wir jetzt schon ein sehr schönes Wachstum. Die nächsten Märkte werden Polen und Frankreich sein.“ Es gebe derzeit mehr Arbeit als weltweit bewältigt werden könne. Die Offshore-Windbranche sei nach wie eine „junge Branche“, Regierungen müssten noch besser verstehen, ob und wie sie fördern wollten. „Ich spreche dabei nicht von Subventionen“, sagt Freiland, „die erachte ich grundsätzlich immer für falsch – sondern von stabilen, vernünftigen Rahmenbedingungen.“ Freiland macht keinen Hehl daraus, dass er das Auktionsdesign in Deutschland für problematisch hält. Die Regierung wolle Offshore Wind fördern. Gleichzeitig seien bei den jüngsten Auktionen die höchsten Gebühren weltweit eingenommen worden. „Diese Auktionsgebühren gehen an den deutschen Staat.“ Wir Deutschland die besten Rahmenbedingungen schaffen würde, so Freiland, „dann hätten wir auch das entsprechende Wachstum.“