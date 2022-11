Olaf Scholz in China: „China hat verstanden, dass Merkel nicht mehr da ist“

Wie kann eine Rückkehr zur Normalität gelingen?

Man braucht eine groß angelegte Impfkampagne. Das ist der Schlüssel. Aber es braucht dann auch eine Kommunikationskampagne. Der Bevölkerung wurde drei Jahre lang gesagt, dass niemand sterben muss und jeder sicher ist. Nun müssen die Menschen kommunikativ darauf vorbereitet werden, dass das Virus bleiben wird und dass man eine Koexistenz auch unter menschlichem Leid herbeiführen muss.



China hat noch immer nicht den MRNA-Impfstoff von BioNTech zugelassen. Das Unternehmen ist offenbar Teil der Wirtschaftsdelegation. Könnte Bewegung in die Sache kommen?

Vielleicht bringt die Reise was Neues. Ich bin da eher pessimistisch. Aber das wäre sicherlich ein Bereich, wo man relativ schnell unterstützen könnte. Ein wirksamer Impfstoff, an dem China auch selbst arbeitet, der muss dringend her. Nur so wird man auch einen Wandel in der Politik erreichen können.