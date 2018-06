OLG-Beschluss: Volkswagen muss MAN-Aktionären mehr als 300 Millionen Euro nachzahlen

MünchenDen Kleinaktionären von MAN winkt eine Nachzahlung von insgesamt mehr als 300 Millionen Euro vom Autobauer Volkswagen. Das Oberlandesgericht München sprach den Anteilseignern in einem Spruchverfahren am Freitag eine Garantiedividende von brutto 5,50 Euro je Aktie zu, das sind 2,20 Euro mehr als VW bisher brutto gezahlt hatte. Das Urteil ist rechtskräftig, wie der Lkw-Hersteller in München am Freitag bestätigte.