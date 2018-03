OLT Offshore LNG: Uniper könnte Anteil an Gasterminalbetreiber verkaufen

Eon hatte im September die Mehrheit von Uniper an die Börse gebracht und die Papiere den Aktionären ins Depot gelegt. Der Konzern mit seinen Kohle- und Gaskraftwerken und dem Energiehandel hatte in den ersten neun Monaten einen Verlust von 4,2 Milliarden Euro eingefahren. Uniper-Chef Schäfer will die Kosten um 400 Millionen Euro senken und Beteiligungen im Volumen von mindestens zwei Milliarden Euro abstoßen. Zur Disposition steht auch der Minderheitsanteil am brasilianischen Versorger Eneva.