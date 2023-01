Online-Aktionärstreffen Das Gezerre um die Hauptversammlung ist unwürdig!

Wie kann so ein Lapsus passieren? Offenkundig hapert es am Austausch der Infineon-Manager mit den Eigentümern. Und nicht nur dort: Auch bei der anstehenden Siemens-Hauptversammlung kritisieren Fondsmanager im Vorfeld, sie könnten sich nicht sicher sein, dass ihre Aktionärsrechte auch im virtuellen Format gewahrt würden. In seltener Einigkeit pochen professionelle Fondsmanager, der von der Gewerkschaft IG Metall dominierte Mitarbeiteraktionärsverein „Wir für Siemens“ sowie Kleinaktionäre darauf, sie wollten sich wieder mit dem Vorstand und Aufsichtsrat in der Münchner Olympiahalle treffen. So wie vor der Pandemie.