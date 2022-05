Opel-Mutter: Stellantis steigert Umsatz um zwölf Prozent

Der nach wie vor grassierende Halbleitermangel machte auch Stellantis zu schaffen: Die Auslieferungen schrumpften in den ersten drei Monaten um zwölf Prozent auf 1,4 Millionen Fahrzeuge. Der weltweit viertgrößte Autokonzern mit seinen 14 Marken rechnet in diesem Jahr branchenweit in Nordamerika mit stabilen Verkäufen und in Europa mit einem leichten Absatzminus.