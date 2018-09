Opel stoppt Produktion Warum das Ende des Adam ein Problem werden könnte

Dagegen rollte der Adam an als sichtbares Signal einer Veränderung. Nur Geld hat Opel damit nicht genug verdient. „Die Produktion war dank der vielen Möglichkeiten zur Individualisierung zu teuer“, sagt Dudenhöffer. Folgerichtig habe Opel das Fahrzeug auch mit einer hohen Quote an Eigenzulassungen im Markt platziert. Zwischen Januar und Juli 2018 seien 42,5 Prozent aller Neuzulassungen durch Opel selbst erfolgt. „Allerdings: Im Vergleich zum deutlich neueren Karl kann sich die Performance des Adam sehen lassen. Immerhin 5,5 Prozent der Opel-Neuwagen, die regulär, also ohne Eigenzulassungen, in den Markt kamen, waren vom Typ Adam“, sagt Dudenhöffer.