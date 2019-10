Opioid-Krise in den USA: Pharmakonzerne streben offenbar Vergleich in Milliardenhöhe an

Bei den Prozessen um umstrittene Opioid-Schmerzmittel in den USA sollen Insidern zufolge fünf Pharmakonzerne und Arzneimittelgroßhändler einen Vergleich in Höhe von 50 Milliarden Dollar anstreben. Dabei sollen 22 Milliarden in bar fließen und zusätzlich Arzneimittel und Dienstleistungen im Wert von 28 Milliarden bereitgestellt werden, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen Reuters am Mittwoch mitteilten.